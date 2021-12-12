الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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منار دياني تشعل مسابقة ملكة جمال الكون 2021

ملكة جمال البحرين
ملكة جمال البحرين

حظيت ملكة جمال البحرين، منار نديم دياني، بهتافات صاخبة خلال جولة ملابس السباحة في مسابقة ملكة جمال الكون 2021، عندما خرجت على خشبة المسرح مرتدية ملابس رياضية مغطاة بالكامل يوم، كما شارك في المسابقة التمهيدية المتلفزة جميع المتسابقات الثمانين بفساتينهن الوطنية بالإضافة إلى فساتين السهرة.

تقول منار عبر صفحتها الخاصة على الانستجرام: إن "اليوم مشيت ليس بمفردي فحسب، بل مع ملايين النساء اللواتي يعتقدن أنه في هذا الجيل يجب أن يكون معيار الجمال الوحيد هو الضوء الذي يتلألأ من الداخل، يمكن لأي شخص أن يلمع طالما لديه قلب للخدمة بنقاء ورحمة".

وعرضت مصممة الأزياء الطموحة والمقيمة في دبي أيضًا ثوبًا مستوحى من اللؤلؤ في جولة الأزياء الوطنية، وهو قصيدة لتراث بلدها في الغوص بحثًا عن اللؤلؤ ،وثوبً سهرة بلون الباستيل من تصميم المصممة الباكستانية الكندية صفية ذو الفقار.

وقالت صفية: "لقد كان شرفًا لي أن أصمم لملكة جمال الكون البحرين لأنها تعكس إلى جانب جمالها، الكثير من التواضع وقوة الحب.. وكوني من هذه المنطقة أعتقد حقًا أن المظهر المحترم كافٍ لجذب الجميع إلى جمال الروح، بالنسبة لي فإنها الفائزة حقًا في كسر الصور النمطية للجمال ومهد الطريق لجميع المتسابقات المستقبليات.

دخلت دياني المعروفة باسم جيس، التاريخ في نوفمبر عندما تم اختيارها كأول ملكة جمال من البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث يبلغ ارتفاعها 155 سنتيمتراً : "قد أكون أقصر مرشحة في تاريخ ملكة جمال الكون، لكنني أقف شامخاً ممثلاً لبلد الحب والسلام واللطف  أول ملكة جمال لك في البحرين على الإطلاق". 

أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون على الرغم من فرض السلطات الإسرائيلية حظرًا على دخول الأجانب إلا إذا خضعوا لفيروس كورونا المستجد، وقال الوزير يوئيل رازفوزوف الشهر الماضي: "هذا حدث سيبث في 174 دولة، وهو حدث مهم للغاية، وهو حدث تحتاجه إيلات بشدة أيضا".

ملكة جمال البحرين ملكة جمال الكون إيلات ملابس سهرة فساتين

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