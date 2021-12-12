الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عابد لوزير التعليم: هل تعليمنا يخرّج زويل ومحفوظ جدد؟.. انزل شوف التكدس

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤالين لوزير التربية والتعليم الدكتور شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: «هل التعليم الموجود في مصر الأن هيخرج لنا أجيال تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين أمثال  أحمد زويل أو سميرة موسي أو نجيب محفوظ، والدكتور مجدي يعقوب، وهاني عازر، وأحمد لطفي السيد؟».

وأضاف عابد، في كلمته أمام الجلسة العامه اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ أيام على أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمي.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، وزير التعليم  بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القري والأرياف ليري التكدس داخل الفصول، ومستوي المدارس، مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم.

النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي

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وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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