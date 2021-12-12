عابد لوزير التعليم: هل تعليمنا يخرّج زويل ومحفوظ جدد؟.. انزل شوف التكدس
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤالين لوزير التربية والتعليم الدكتور شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: «هل التعليم الموجود في مصر الأن هيخرج لنا أجيال تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين أمثال أحمد زويل أو سميرة موسي أو نجيب محفوظ، والدكتور مجدي يعقوب، وهاني عازر، وأحمد لطفي السيد؟».
وأضاف عابد، في كلمته أمام الجلسة العامه اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ أيام على أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمي.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، وزير التعليم بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القري والأرياف ليري التكدس داخل الفصول، ومستوي المدارس، مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم.