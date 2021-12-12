إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بطريق «إدفو مرسي علم»

شهد الكيلو 67 طريق إدفو- مرسى علم، انقلاب سيارة نقل ثقيل أدى إلى إشتعال النيران بها، وإصابة 3 أشخاص إصابات خفيفة.

وتلقت غرفة عمليات أسوان، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أدت إلى إشتعال النيران بها، وإصابة 3 أشخاص إصابات خفيفة، وتحديدًا بالكيلو 67 طريق إدفو- مرسى علم.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى، لكنهم رفضوا الذهاب إلى المستشفى، خاصة أن حالتهم الصحية جيدة والإصابات عبارة عن كدمات خفيفة.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.