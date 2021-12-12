3 مصابين باشتعال «نقل ثقيل» بطريق «إدفو- مرسى علم»

شهد الكيلو «67 طريق إدفو/مرسى علم» انقلاب سيارة نقل ثقيل أدت إلى اشعال النيران بها، وإصابة 3 أشخاص إصابات خفيفة.

تلقت غرفة عمليات أسوان بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أدت إلى إشعال النيران بها وإصابة 3 أشخاص إصابات خفيفة، وتحديداً بالكيلو 67 طريق إدفو /مرسى علم.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة لكن النيران كانت قد اشتعلت في السيارة بشكل كامل، ولم ينجح الأهالي لحظة الحريق في السيطرة عليها، وخاصة أن الموقع الذي شهد الواقعة يبعد بمسافة كبيرة عن أقرب وحدة حماية مدنية.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى، لكنهم رفضوا الذهاب إلى المستشفى، خاصة أن حالتهم الصحية جيدة والإصابات عبارة عن كدمات خفيفة.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.