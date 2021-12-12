الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر «مزق زميله» في المطرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المطرية، بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد زميله وقتله بمنطقة المطرية.

وكانت قررت جهات التحقيق، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد زميله وقتله بمنطقة المطرية، كما أمرت جهات التحقيق من مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها.

 وشهدت منطقة المطرية جريمة قتل بشعة، عندما مزق مسجل خطر جسد زميله ليسقط وسط بركة من الدماء ويلقي مصرعه متأثرا بإصابته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم المطرية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين مسجلي خطر ومقتل أحدهما، علي الفور رجال المباحث، وألقت  القبض علي المتهم الهارب وضبط السلاح المستخدم في الحادث.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب إهانة المجني عليه له امام الأهالي وفتطورت المشادة لمشاجرة قمت علي اثرها بطعنه ولقي مصرعه في الحال.

 

 

 

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