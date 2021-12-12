تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 12-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (5ص:7ص) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة (30% تقريبا).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 9

سيوة 19 9

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 25 15

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 14

العريش 25 12

رفح 24 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 7

نويبع 26 19

طابا 26 12

كاترين 22 8

الطور 27 16

شرم الشيخ 29 16

الغردقة 29 16

مرسى علم 28 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبوسمبل 30 12

الوادي الجديد 29 9

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16