الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عالم الفراعنة.. محمود يبدع في الرسم على ورق البردي (صور)

البردي
البردي

تعلق الشاب العشريني منذ طفولته بالتاريخ، قكان يعشق التاريخ الفرعوني، وحياة الفراعنة، فاعتاد منذ طفولته على تجميع ورق البردي، وأبدع في الرسم على الورق، وعمل على تطوير ذاته بمشاهدة الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، وشجعته أسرته على تحقيق حلمه.

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عالم الفراعنة.. محمود يبدع في الرسم على ورق البردي 

محمود إبراهيم، صاحب الـ26 عاما، القاطن بمحافظة الشرقية، يقول: “بعشق رائحة ورق البردي وبحب أرسم على الورق وبلاقي سعادتي وببقى فخور بنفسي وخاصة إن ورق البردي كان بيستخدم في عصر القدماء المصريين”.

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يتابع: تحولت من موهبة الرسم على ورق البردي في مجال خامة ورق البردي المصنوع من نبات البردى أقدم ورقة في التاريخ لعمل فرعونى على ورق البردى شغل مضىء في الظلام ويقوم بعمل براويز فرعونى.

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يسعى لنشر التاريخ الفرعوني بين السياح والترويج للسياحة المصرية

قام الشاب العشريني بنشر أعماله الفنية في بازارات سياحية، ونالت إعجاب السياح، فكان يسعى لنشر التاريخ الفرعوني بين السياح، والترويج للسياحة المصرية، منوها أنه يسعى لتطوير عمله بتنويع الرسم على الورق البردي واستخدام أجود الخامات والأدوات.

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كانت أسرة محمود الداعم الأساسي له في تحقيق حلمه، فكانت تشجعه منذ الصغر، واعتاد والده على الذهاب معه إلى المتاحف والأماكن الأثرية وغرس به حب الوطن.

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يقضي محمود ساعات طويلة بين رسوماته وألوانه لرسم الحضارة المصرية القديمة والفراعنة على ورق البردي، وعمل على نشر أعماله ولوحاته على السوشيال ميديا ونال إعجاب المغردين.

يؤكد محمود أن الرسم على ورق البردي يحتاج إلى معاملة خاصة، واتخاذ بعض الإجراءات، قائلا: “الرسم بيعبر عن عظمة وجمال مصر وبنقدر نروح للسياحة من خلال مصر ودمج الألوان بيحتاج تركيز”، مشيرا الى أن عشقه لورق البردي كان منذ الصغر.

الشاب العشريني ورق البردي التاريخ الفرعوني الفراعنة اليوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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