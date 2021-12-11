«النهاردة يوم جميل»: نجوم الفن يشاركون في عرض فيلم باسم سمرة

بدأ، مساء السبت، عرض الفيلم السينمائي الجديد "النهاردة يوم جميل" الذي يعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، ويقام حاليا داخل دار الأوبرا وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

تواجد في العرض الأول للفيلم الفنانة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق، ودينا، ومحمد إبراهيم يسري وألفت عمر، والمخرجة نيفين شلبي ودينا السقا.

وفيلم النهاردة يوم جميل بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وإيمي إسلام وانتصار وإيمي سلطان ورمزي العدل.

الفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية هضبة المقطم للكاتب علاء سليمان، سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي وإخراجها أيضا بعد سلسلة من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والعديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولي، وإنتاج المخرج شريف مندور وعلاء سليمان.

أما بخصوص مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، أطلق حفل افتتاحه اليوم يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة المنتجة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية المخرج الكبير هاني لاشين وعضوية كل من النجمة إلهام شاهين ومدير التصوير دكتور محسن أحمد والناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان والموسيقار أشرف محروس والسيناريست وسام سليمان والفنان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

تشارك نجلاء بدر ضمن أبطال العمل، وذلك بعد نجاح كبير حققته من خلال حكاية "ويبقى الأثر"، وهى ضمن حكايات مسلسل "إلاّ أنا"، وشارك في بطولته محمد التاجي والفنان مصطفي درويش، والفنانة إيناس كامل وآخرون.