الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مخابرات السودان» يؤكد تقديم مبادرات وطنية لتجاوز التحديات الراهنة

السودان
السودان

أكد جهاز المخابرات العامة في السودان، السبت، العمل على تقديم مبادرات وطنية عديدة تساهم في تجاوز التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشدد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم علي مفضل على أن المرحلة التي يمر بها السودان تحتاج لتضافر الجهود، وحشد المبادرات الوطنية للوصول بالبلاد الي مرحلة الاستقرار المنشود، وذلك حسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأشاد مفضل، خلال لقاء بضباط الجهاز اليوم في الخرطوم بالمجهودات التي بذلها منسوبي الجهاز خلال المرحلة السابقة حاثاً باستشعار المسؤولية والعمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة القادمة علي ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية.

أشار رئيس الجهاز إلى أن التدريب المهني المحترف سيكون احد أولوياته خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن جهاز المخابرات العامة ينتظره دور كبير خلال المرحلة المقبلة للقيام بدوره كاملاً في جمع وتحليل المعلومات وتقديمها الى جهات اتخاذ القرار.

وأكد مفضل لأعضاء الجهاز اهتمامه بأفراده وتوفير البيئة المناسبة لهم للقيام بواجبهم على اكمل وجه .

السودان جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم علي مفضل الخرطوم جهاز المخابرات العامة في السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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