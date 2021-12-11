«جنايات سوهاج» تعاقب متهمين بالسجن المؤبد لقتلهم مواطنًا

أصدرت، اليوم السبت، محكمة جنايات سوهاج، حكمًا يقضي بالسجن المؤبد لمتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين آخرين بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب، ومحمد يوسف الليثى، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة لكل من ن . م 31 سنة مزارع، وإ . ج 21 سنة صاحب مطعم، تهمة قتل المجنى عليه ر . ب ، بأن أطلقا صوبه وابلا من الأعيرة النارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما "بندقيتان آليتين"، وشرعا فى قتل كل من م . ع ، و م . ع ، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج كانت قضت برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ محمد، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير، وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة صاحب مكتب توزيع دهانات بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل زوجته بدائرة قسم أول، بسبب خلافات زوجية بينهما.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضى، عندما وجهت النيابة للمدعو "ح . ج" 31 سنة صاحب مكتب توزيع دهانات، بدائرة قسم أول سوهاج، تهمة قتل المجنى عليها " ف . أ" زوجته، بأن قام بالتعدى عليها بالضرب، وإرغامها على تناول مادة سامة، الأمر الذى أودى بحياتها، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.