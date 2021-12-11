السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية بقناة «مدرستنا 2» (صور)

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية عبر «مدرستنا 2».

ويمكن للطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الشهادة الإعدادية معرفة مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الإعدادية، في الفترة من 13 ديسمبر حتي 19 ديسمبر باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 2 على التردد 10777، ولمعرفة المواعيد شاهد الصور الصور المرفقة.

وكان اختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي «2.6 مليون طالب وطالبة» الخميس الماضي، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021 

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وكان قد بدأ  العام الدراسي 2021/2022 يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م.

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