طبيب نفسي: شيرين واجهت المجتمع لكي يعرف مدى قوتها

بعد إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب الصادمة في حفل أبو ظبي، تساءل الجميع عن الدافع لحلق لشعرها.

وتواصلت «الدستور» مع دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية لمعرفة الدافع وراء ذلك، حيث قال إن أي شخص يتعرض لضغوط نفسية يلجأ إلى حق شعره وهذا نوع من الشخصيات التي تريد أن تثبت قوتها.

المجتمع الذكوري دائما يشعر المرأة بالضعف وتاج المرأة شعرها

وأضاف أن شيرين واجهت المجتمع لكي يعرف الجميع مدى قوتها، ودائما المجتمع الذكوري يشعر المرأة أنها ضعيفة، لكنها أثبتت عكس ذلك، موضحا أن شعر المرأة تاج لها.

الفنانين بطبعهم حساسين

ولفت إلى أن الفنانين «حساسين» وهناك ضغوط نفسية يتخلصوا منها بالأسلوب اللائق لهم، مضيفا: «ما فعلته شيرين عبد الوهاب اعتراض على مواقف تحدث حولها، وهي تعترض عليها بشدة بأسلوبها الخاص، وجعلتها تلك المواقف تصاب بضغط نفسي شديد، دفعها للقيام بذلك».