تموين مطروح: 30% تخفيضات على الخضر والفاكهة خلال المعرض اللوجستي

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير المديرية، أن هناك معرضين لوجستيين للخضار والفاكهة بمطروح، حيث يقام المعرض الواحد على مساحة مابين 200 متر إلى 400 متر مربع، ودوره في توفير الخضار والفاكهة خلال العام، بتخفيضات تصل لـ30% على الفاكهة، و20% على الخضروات، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع كبار التجار وجمعية تسويق الخضر بقري البنجر بمنطقة «الحمام»، وبالحصول على الخضار والفاكهة من المزارعين وصوب القوات المسلحة.



وأضاف «الشيباني» لـ«الدستور»، أن المعرض الواحد يتم تأجيره بأجر رمزي 10 آلاف جنيه لأحد كبار تجار الخضار والفاكهة بشرط الالتزام بخفض الأسعار المتفق عليها، من خلال لجنة من المحافظة والتموين، إذ يتم مراجعتها أسبوعيا.

وأوضح، أنه يتم طرح مابين 10 أطنان لـ15 طنًا من الخضار والفاكهة من خلال المعرض اللوجستي بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن أسعار المعرض اللوجستي تشمل طرح سلعة الطماطم بـ3جنيهات للكيلو، والكوسة بسعر 6 جنيهات، والبصل بـ5جنيهات، والفلفل الرومي بـ5جنيهات، والفاصوليا بـ9جنيهات، والبطاطس بـ4جنيهات ونصف، والليمون بـ5جنيهات، والرمان بـ5جنيهات، والموز بـ10جنيهات للكيلو.



وأشار «الشيباني»، إلى إن الكميات التي يتم الحصول من الخضار والفاكهة من مناطق إنتاجها في المحافظات يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتطرح للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحت إشراف مديرية التموين، قائلا إنه تم تكليف مفتش تمويني مقيم بالمعرض لمتابعة الأسعار والالتزام بالتخفيضات التي يتم الإعلان عنها أسبوعيا بالمعرض، طبقًا لتوجيهات محافظ مطروح بتوفير السلع بأسعار مخفضة والعمل على تعميمها في مراكز المحافظة بعد نجاحها وزيادة الإقبال عليها، من جانب المستهلكين باعتبارها تجربة رائدة في المحافظة لرفع العبىء عن كاهل المواطنين.



وتابع، أن مفتشي التموين يتابعون يوميا الأسعار وحجم التخفيضات المعروضة، وكذا عدم الزيادة عن الأسعار المعلنة، وإلا سيتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، موضحًا أن من مصلحة التاجر في المعرض أن يطرح بأسعار مخفضة، لأن نسبة الهالك في الخضار والفاكهة بنسبة 15% وهي السلعة الوحيدة التي لا يتم تخزينها وإلا ستتعرض للتلف.