بـ20 جنيها.. «رانيا» تحقق نجاحا كبيرا بمشروع الصلصال الحرارى (صور)

يستطيع البعض أن يصل إلى حلمه بأقل الإمكانيات والتكاليف، وهذا ما حدث مع الفتاة العشرينية رانيا عيسى، حيث استطاعت عن طريق تنمية موهبتها التي بدأت معها منذ الصغر الوصول إلى حلمها من خلال العمل على مدار أكثر من 3 أعوام.

بجانب دراستها، قررت "رانيا"، أن تقوم بتنمية موهبتها، حيث كانت تدرس بكلية التربية بقسم علم النفس بجامعة أسيوط، وفي نفس الوقت اتقنت تشكيل المنتجات من عجينة السيرميك، ذلك المشروع الذي بدأته بمبلغ عشرون جنيه بدون أي كورسات أو تدريبات.

وأضافت أنها استغلت وقت حظر كورونا في ذلك الأمر، و قررت أن تطور من نفسها، وبدأت تتعلم التشكيل بالصلصال الحراري بطريقة صحيحة من خلال مشاهدة القنوات التعليمية علي "اليوتيوب"، وبعض المقاطع للفنانين العالميين.

وتابعت: "والدتي أكتر حد شجعني على اكتساب حرفة التشكيل"، مؤكدة أنها لم تلق تشجيع من أحد سوى والدتها التي دعمتها في إكمال تدريبها وتشجيعها لممارسة الحرفة، ومع الاستمرارية والتحسن اتقنتها ولاقت انبهار من الجميع، واستطاعت أن تطور من موهبتها، حيث أنها تشكل قطع مميزة تبهر الجميع، كما أنها تقوم بإعداد العديد من الهدايا وديكورات المنزل بأسعار بسيطة.

بعشرون جنيهًا استطاعت "رانيا" أن تبدأ مشروعها الصغير، حيث كانت تشتري الخامات والأدوات كلما تجمع لديها مبلغ من المال؛ وحققت شهرة كبيرة في منطقتها، وقررت أن تختار اسم يوفوريا لتطلقه على مشروعها؛ لأنه يرمز للسعادة المتناهية، ولصلته بدراستها لعلم النفس.

وبالرغم من اتقانها لحرفة التشكيل بالصلصال الحراري إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في دراستها والعمل كأخصائية متدربة بمستشفى الصحة النفسية في أسيوط، وتتمنى يومًا ما أن تكون أخصائية نفسية ماهرة في عملها، ونصحت الجميع بضرورة البدء في أي مشروع يمكن أن يحقق نجاحًا به حتى إن كان لا يتوفر لديهم ميزانية كبير، وعلقت: "السوشيال ميديا دلوقتي أسهل طريقة لنشر الأفكار والمشاريع".