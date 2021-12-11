السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل مواطنا بالسم.. جنايات بنها تحيل أوراق «سباك» للمفتي

حبل المشنقة
حبل المشنقة

أصدرت، اليوم السبت، محكمة جنايات بنها حكمًا يقضي بإحالة أوراق سباك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، عقب قتله مواطنا باستخدام السم، كما حددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدي نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، ومحمود منيب،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9712 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 623 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم قتل المجني عليه "ف ف ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ظنا منه أنه في ذلك الخلاص كما زينت له نفسه الأمارة بالسوء، فعزم على التخلص منه بأن نصب له شركا واستدراجه إلى أحد الأماكن، وقدم له مادة تتسبب فى الموت.

وتضمن أمر الإحالة، أنه عندما تناول المجني عليه المادة شعر بحالة من الإعياء الشديد، حتى فاضت روحه إلي بارئها، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات. 

مفتى الجمهورية القليوبية قتل مواطن محكمة جنايات سبق الإصرار رئيس المحكمة جنايات بنها

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