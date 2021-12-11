«جنرال موتورز» تشيد بخطط مصر فى دعم تطوير قطاع النقل

قال ستيفين كييفر، رئيس شركة جنرال موتورز العالمية لتصنيع السيارات، إن مصر تشهد انعطافًا تاريخيًا وتحولا نحو عملية تنموية مستدامة في الوقت الحالي، حيث تشبه الشركة في مرحلتها الحالية وتحولها من مجرد شركة تصنيع لمنصة ابتكارية متنوعة، على حد وصفه.

وأوضح «كييفر»، في مقالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، أنه رغم اعتبار مصر مركزًا لتاريخ الحضارات، فإنها تعمل في الوقت الحالي على تسخير طاقاتها وريادة أعمالها في مشروعات تشكل مستقبلًا رقميًا قائمًا على التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد رئيس جنرال موتورز، بخطط الحكومة في دعم تطوير قطاع النقل في البلاد، الذي ناقشها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، معربًا عن إعجابه بالنقلة الحضارية التي تخطط لها الحكومة في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ابتداءً من ديسمبر الجاري.

وأشار «كييفير»، إلى استضافة القاهرة لمؤتمر المناخ COP27 القادم للأمم المتحدة، معربًا عن سعادته بزيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، التي كشفت عن حجم الاستثمارات الضخم فيها، وإمكانية حلول التنقل الجديدة في مصر، على حد وصفه.

وخلال جولته، قام «كييفير» بجولة في مصنع الشركة بمدينة 6 أكتوبر، حيث استمع لفريق العمل عن طبيعة الأجواء داخله، وكيفية تحسين بيئة التصنيع وتطويرها، مؤكدًا شراكته العتيدة مع مجموعة المنصور للسيارات، التي نجحت في تسليم نحو مليون سيارة للعملاء خلال الخمسين عامًا الماضية.

ولفت رئيس شركة جنرال موتورز، الانتباه إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المنصور، لتطوير سلاسل التوريد، وتقييم شركات التنقل المحلية الناشئة، واختيار أفضل السبل لتقديم السيارات الكهربائية للسوق في مصر.

وفي الختام، أكد رئيس شركة جنرال موتورز العالمية لتصنيع السيارات، حماسه لمستقبل مصر بشأن حلول التنقل والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن شغفه لاستمرار الشراكة مع مجموعة المنصور.