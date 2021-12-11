مجلس الوزراء: 3740 شكوى وطلبا خاصا بالجهاز الإداري للدولة

أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الموحدة، تلقي المنظومة خلال شهر نوفمبر 3740 شكوى وطلبا خاصا بالجهاز الإداري للدولة، وتركزت في 1327 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

كما تضمنت شكاوى الجهاز الإداري 1219 شكوى وطلبا مقدما من بعض العاملين بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو طلبات المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، بجانب 902 شكوى وطلب لبعض العاملين بمختلف القطاعات بشأن طلبات التثبيت، أو شكاوى الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، أو طلبات تصاريح مزاولة مهن.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى أجهزة الوزارات والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، فور تلقيها، لسرعة اتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وفي مجال البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، أكد مدير المنظومة استمرار المنظومة في تنفيذ تكليف رئيس الوزراء بشأن تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين، من خلال تطبيق "واتس آب" ومصادر تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى، حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات البيئية ومخالفات الهدم والبناء، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث تم تلقي 33 ألف رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 3631 شكوى وتسجيلها وتوجيهها للجهات المختصة، بالإضافة إلى 1241 شكوى واستغاثة من مواطنين تضرروا فيها من انتشار الروائح الكريهة ومخالفات وروث الحيوانات، وقيام بعض المواطنين بتربية الحيوانات بالمناطق السكنية، أو استغاثات من أنشطة ضارة بصحة المواطنين، فضلا عن 599 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة ببعض المناطق، مما يعرض حياتهم وذويهم للخطر.

وأكد مدير المنظومة أنه تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، حيث تمت دراستها وفحصها، وتم الاستجابة لـ 80% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والمنيا، وكفر الشيخ، وسوهاج بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.