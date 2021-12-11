وزير الري: بدء تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة في يناير

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية للحفاظ على الموارد المائية، منها تطوير وتحديث كافة القناطر الكبرى والأهوسة الملاحية بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، مع المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وذلك لاستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات التى يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض وزير الموارد المائية والري ، خلال الاجتماع، موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الري الكبرى ، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع.

بالإضافة إلى ذلك أوضح الدكتور عبد العاطي، أنه تم فتح المظاريف الفنية والمالية فى 18 مايو من العام الحالي 2021، وايضا الانتهاء من أعمال البت الفنى ونهو التفاوض مع الشركة المسند إليها الأعمال، مشيراً إلى أنه جار التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له فى شهر يناير المقبل، وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات 7 ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالي 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة".

وكذلك أشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم" بتكلفة سنوية تصل الى حوالى 65 مليون جنيه ، مثل عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

وأعلن وزير الموارد المائية والري، بدء تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

كما أنه فى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يقوم القطاع أيضاً بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، والإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ ، وتأهيل ثلاثة أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.