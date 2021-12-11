حبس 2 متهمين بالاتجار بالمخدرات بحيازة كمية من مخدر «الأيس»

قررت جهات التحقيق بالمعصرة، اليوم السبت، حبس 2 متهمين بحيازة كمية من مخدر الأيس بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة، لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة ملاكي، ينبعث منها أدخنة، وبداخلها شخصين، وبالاقتراب منهما، أمكن ضبطهما.

والمتهمون هما محمد. ط على ٢٦ سنة، عاطل ومقيم عرب سلام، وعبد العزيز س ٣٩ سنة عاطل ومقيم الدرب الأحمر، وبتفتيشهما عثر على كمية من مادة الأيس المخدرة، وبايب، وميزان حساس، وأكياس صغيرة الحجم فارغة، ومجهزة لتعبئة المخدر، ومبلغ ٢٨٠٠ جنيه، وهاتف محمول، فتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.