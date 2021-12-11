وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان دعم أوكرانيا

بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن دعم أوكرانيا عشية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، كتبت تراس على "تويتر"، ، أنه "قبل اجتماع G7 و بعد "القمة من أجل الديمقراطية" الناجحة التقيت وزير الخارجية بلينكن في ليفربول".

و أضافت: "بحثنا دعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، و أهمية الاستثمارات الثابتة و النزيهة في الدول النامية و منع إيران من تطوير السلاح النووي".

و كانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبار سيبحث "القضايا الخاصة بسياسات روسيا تجاه أوكرانيا" و ما يسمى بـ "خطر التدخل الروسي" في البلاد.

و سيعقد الاجتماع يومي 11 و12 ديسمبر في مدينة ليفربول البريطانية.