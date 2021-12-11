السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان دعم أوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن دعم أوكرانيا عشية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، كتبت تراس على "تويتر"، ، أنه "قبل اجتماع G7 و بعد "القمة من أجل الديمقراطية" الناجحة التقيت  وزير الخارجية بلينكن في ليفربول".

 

و أضافت: "بحثنا دعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، و أهمية الاستثمارات الثابتة و النزيهة في الدول النامية و منع إيران من تطوير السلاح النووي".

 

و كانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبار سيبحث "القضايا الخاصة بسياسات روسيا تجاه أوكرانيا" و ما يسمى بـ "خطر التدخل الروسي" في البلاد.

 

و سيعقد الاجتماع يومي 11 و12 ديسمبر في مدينة ليفربول البريطانية.

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