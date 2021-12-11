السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يدعو أبى أحمد للانخراط فى محادثات لإنهاء الصراع بإثيوبيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع القائم في إثيوبيا، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي، في تصريح على أن "الحوار الشامل فقط هو ما يمكنه حل النزاع"، متابعا: "أننا في الاتحاد الأوروبي نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، ونحن على اتصال بكينيا​، وشركاء آخرين في المنطقة".

 وأكد أن الهدف من المحادثات الجادة "هو وقف إطلاق نار غير مشروط، وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق".

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين.

وعلى صعيد آخر، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاستثمار في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ من أجل إعادة بناء مجتمعات أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، والعمل على ألا يتخلف أي شخص حول العالم وراء الركب وعدم تجاهل أي حق من حقوق الإنسان.


جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي؛ احتفالا باليوم العالمي باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، الذي وافق 10 ديسمبر من كل عام.
 

وأكد الاتحاد الأوروبي أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترك تأثيرات سلبية متزايدة على حقوق الإنسان و الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك على الفضاء المدني؛ حيث تزيد من تعميق التفاوتات الموجودة مسبقًا وتزيد من الضغط على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة و تتحدى حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

الاتحاد محادثات يدعو حادث الاتحاد الأوروبي اتحاد دعو الاوروبي الصراع في إثيوبيا الصراع لاتحاد الأوروبي إنهاء الصراع إثيوبيا اتحاد الأوروبى تحاد الأوروبي الاتحاد الاوروب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل