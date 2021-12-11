الاتحاد الأوروبى يدعو أبى أحمد للانخراط فى محادثات لإنهاء الصراع بإثيوبيا

حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع القائم في إثيوبيا، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي، في تصريح على أن "الحوار الشامل فقط هو ما يمكنه حل النزاع"، متابعا: "أننا في الاتحاد الأوروبي نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، ونحن على اتصال بكينيا​، وشركاء آخرين في المنطقة".

وأكد أن الهدف من المحادثات الجادة "هو وقف إطلاق نار غير مشروط، وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق".

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين.

وعلى صعيد آخر، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاستثمار في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ من أجل إعادة بناء مجتمعات أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، والعمل على ألا يتخلف أي شخص حول العالم وراء الركب وعدم تجاهل أي حق من حقوق الإنسان.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي؛ احتفالا باليوم العالمي باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، الذي وافق 10 ديسمبر من كل عام.



وأكد الاتحاد الأوروبي أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترك تأثيرات سلبية متزايدة على حقوق الإنسان و الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك على الفضاء المدني؛ حيث تزيد من تعميق التفاوتات الموجودة مسبقًا وتزيد من الضغط على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة و تتحدى حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.