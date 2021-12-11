إيطاليا: 20497 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 118 وفاة جديدة بكورونا مقابل 79 في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 20497 إصابة من 12527 إصابة.

وسجلت إيطاليا 134669 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة عالميا.

وأحصت البلاد 5.18 مليون إصابة إلى الآن.

و في سياق متصل ، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن أنه سوف يتم تطعيم الأطفال بين 5 و11 سنة باللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان بحسب وكالة "أكي" الإيطالية - أن اللجنة العلمية الفنية لوكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) وافقت على القبول برأي الوكالة الأوروبية للأدوية (Ema)، على تمديد العمل بالإشارة إلى استخدام لقاح كوميرناتي (فايزرـ بيونتيك) في الصيغة المحددة بـ10 ميكروجرامات بالجرعة، للفئة العمرية بين 5-11 سنة.

وأوضح البيان أنه من الممكن المضي قدمًا على طريق إدراج هذه الفئة العمرية في برنامج حملة التطعيم ضد فيروس (سارس ـ كوف ـ 2).

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.