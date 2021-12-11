السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول تعليق من رئيس الوزراء الكندى على فصل معلمة بسبب الحجاب

جاستن ترودو
جاستن ترودو

ترك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الباب مفتوحًا أمام احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون في مقاطعة كيبيك حرم معلمة من وظيفتها بسبب حجابها الأسبوع الماضي.

وقال مكتب ترودو، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه "لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبدًا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية".

وأضافت الرسالة: "لم نغلق الباب أمام أي إجراء في المحكمة مستقبلًا".

وكان الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية، واين دالي، قال إن معلمة لتلاميذ الصف الثالث في تشيلسي بكيبيك، نُقلت إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدون أعمالًا تخولهم سلطة.

ونقلت "رويترز" عن دالي: "أنه يتعرض منذ ذلك الحين لطوفان من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني غالبيتها العظمى تعارض الخطوة".

وسنت مقاطعة كيبيك، التي يتحدث معظم سكانها اللغة الفرنسية، القانون في 2019 بهدف "الحفاظ على العلمانية" في قطاعات الخدمة العامة بها.

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