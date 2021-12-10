فيديو انفجار لبنان الجديد.. مخزن أسلحة داخل مخيم لاجئين فلسطينيين

فيديو انفجار لبنان هو الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مساء اليوم الجمعة 10 ديسمبر.



وانفجر مخزن أسلحة داخل مخيم للاجئين الفلسطينين في لبنان مساء اليوم، ولم يعرف حتى الآن عدد الإصابات أو الضحايا.



الانفجار الذي يشبه «انفجار بيروت الشهير»، حددت وسائل إعلام لبنانية موقعه، مشيرة إلى أنه في مخيم برج الشمالي.

شاهد أول فيديو من انفجار لبنان



ليس انفجارا واحد بل توالت الانفجارات لمدة 10 دقائق، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقعه.

وقالت قناة الجديد اللبنانية، إن سيارات الإسعاف تعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.

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مصدر فلسطيني آخر كشف لوكالات دولية إن مخزن الأسلحة تابع لحركة "حماس" بمنطقة صور في جنوب لبنان.



وكشف أن البداية كانت في حريق امتد للمخيم ثم وقع الانفجار.

انفجار لبنان فى أغسطس 2020



وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار شديد في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في مقتل 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

