«مستقبل التعليم الطبى».. ضمن جلسات المنتدى العالمى للتعليم العالى

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي «رؤية المستقبل» لليوم الثالث على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات جلسة بعنوان "مستقبل التعليم الطبي"، بحضور الدكتور مايك مكيردى Mike McKirdy رئيس الكلية الملكية للجراحين، والدكتور. ستيف جراهام Steve Graham الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين، ود. هانى عتيبة أستاذ أمراض القلب وعضو الكلية الملكية للجراحين.

وخلال فعاليات الجلسة، أعرب الدكتور «مايك» عن سعادته بدعوته ووفد الكلية الملكية للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا تطلع الكلية للتعاون مع مصر في إطار مبادئ الكلية الملكية التي تعتمد على المشاركة، وبناء الصداقات.

وقدم وفد الكلية الملكية عرضاً تقديميًا حول كلية الجراحين الملكية بجلاسكو، والتي تضم 50 ألف إخصائي في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الكلية متعددة التخصصات الطبية، حيث يخضع الملتحق بها لمراقبة وتقييم الأداء الطبي لمدة عامين، والتأكد من امتلاكه للمهارات الطبية، ثم يخضع للامتحان بالكلية للحصول على شهادة بنجاحه، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الجانب العملي والمعرفة فقط بل أيضًا يمتد للتواصل مع المريض.

ومن جانبه، أكد «عتيبة» حرص كلية الجراحين الملكية على دعم الدارسين من كافة أنحاء العالم، وكذلك إقامة الشراكات معهم، مشيرًا إلى عمق الروابط بين إسكتلندا ومصر، والتعاون البناء في المجالات العلمية ولاسيما الطبية، مستشهداً بما قدمه العلماء والمبتكرين العرب والأسكتلنديين للبشرية من اختراعات وابتكارات متعددة.

واستعرض تاريخ كلية الجراحين الملكية باعتبارها من أقدم المؤسسات التعليمية الطبية في المملكة المتحدة، مشيرًا لحصول الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور خالد عبد الغفار على الزمالة الفخرية للكلية الملكية، بما يؤكد أن مصر تعد شريكًا هاماً خاصة في ظل التعاون مع أكثر من جامعة ووزارة الصحة؛ لتوفير فرص لتدريب الأطباء المصريين.

وألقى د. أشرف أيوب من الكلية الملكية للجراحين الضوء على منهجية كلية الجراحين الملكية في تخصص طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين، موضحاً سعي الكلية إلى تطوير المهارات الطبية لدى منسوبيها، مؤكدًا أن الكلية الملكية ليست جامعة ولكنها مجتمع عالمي متخصص في الصحة؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، وأن الكلية تفتح أبوابها لكل أطباء العالم، وتوفير التدريبات، وإجراء الاختبارات للحصول على عضوية الكلية، إضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية، ويمكن معرفة شروط التقديم وآلياته من خلال الموقع الإلكتروني للكلية الملكية.

وفي ختام الجلسة، أكد وفد كلية الجراحين الملكية بجلاسكو حرصه على إنشاء فرع للكلية في مصر في ظل ما تملكه من إمكانيات ومناخ جاذب لإتمام هذه الخطوة.

بحث أوجه التعاون من الدول الصديقة

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلق فرصاً عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.

وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية. والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.