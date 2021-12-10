الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تحتفل باليوم العالمى للتطوع بحضور منسقة الأمم المتحدة غدًا

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا، الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بحضور إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

وتهدف الفعالية إلى دعم الجهود التطوعية والاعتراف بمساهمات المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستويات المحلية والوطنية والدولية، كما سيتم تكريم أفضل المتطوعين لعام 2021.

وأكدت وزيرة التضامن أن المتطوعين هم شركاء العمل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن التضامن تعتمد على الشراكة مع المتطوعين في جميع المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية القومية التي تقوم بها الدولة مثل المبادرة القومية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» وبرنامج وعي لتعزيز الوعي المجتمعي وشبكة داعم «الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي»، كما يساهم المتطوعون من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري في الأعمال المجتمعية والإنسانية والتوعوية.

وزيرة التضامن باليوم العالمي للتطوع منسقة الأمم المتحدة غدا التضامن تحتفل باليوم العالمي

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