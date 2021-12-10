«إنترفاكس»: مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وكالة انترفاكس الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود.

حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز «سو-30» تابعة لقواتها رافقت طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته: «رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية يوم 10 ديسمبر فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفا جويا كان يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي، ولتحديد هوية الهدف الجوي ومنع اختراق حدود الاتحاد الروسي تم إقلاع مقاتلة من طراز سو-30 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للمنطقة العسكرية الجنوبية».

وذكر البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوي هو طائرة استطلاع من نوع P-8A للقوات الجوية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المقاتلة الروسية "رافقتها" فوق مياه البحر الأسود.

وأردفت أنه بعد إبعاد الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلة الروسية بسلامة إلى مطار مرابطتها، مشددة على أنه لم يتم السماح بانتهاك حدود روسيا.



ولفت البيان إلى أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات «سو-27» روسية رافقت طائرتي «رافال» و«ميراج-2000» فرنسيتين وطائرة «إس-135» الفرنسية للتزود بالوقود فوق البحر الأسود.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، اليوم، أن الطائرات الأجنبية كادت أن تخترق حدود روسيا الجوية.

مقاتلات «سو-27»

وأضاف المركز في بيان أنه بعد أن غيرت هذه الطائرات مسارها مبتعدة عن الأجواء الروسية عادت مقاتلات «سو-27» إلى قاعدتها سالمة، دون أن يحدث أي انتهاك لسماء روسيا، مشيرًا إلى أن طلعات المقاتلات الروسية التي أرسلت من أجل التعرف على الأهداف الجوية ومنع انتهاك الأجواء الروسية، «جرت مع التقيد التام بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه الدولية دون قطع ممرات جوية واقتراب خطير من الطائرات التابعة لدول أجنبية».

