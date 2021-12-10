بعثة مصر فى الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

نظمت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للعام الثاني على التوالي، حدثًا بالتعاون مع بعثات كل من الإمارات، وكولومبيا، وبيرو، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وتناول الحدث أهمية متابعة تنفيذ الإعلان السياسي الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة في يونيو الماضي بشأن الالتزام المشترك نحو العمل بفعالية من أجل التصدي للتحديات، وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

جهود مصر لمكافحة الفساد

وأكد السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال كلمته، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد فرصة للتأكيد على التزاماتنا نحو منع ومكافحة الفساد على كافة الأصعدة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض مندوب مصر الدائم، الجهود الوطنية المتعددة لمنع ومكافحة الفساد، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022 والتي ترتكز على إرساء دعائم مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه، بدعم من جهاز إداري يعلي من قيم الشفافية والنزاهة والفعالية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من أجل منع ومكافحة الفساد في كافة صوره.

واختتم بالترحيب بجميع المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.