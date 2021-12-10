حبس متهم بإضرام النيران بمحل ملابس فى دار السلام

قررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص لقيامه بإضرام النيران بمحل ملابس، ملك آخر بمنطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخل محل ملابس كائن بالطابق الأرضي بالعقار محل البلاغ، نتج عن ذلك احتراق محتويات المحل بالكامل "دون إصابات"، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام شريك مالك المحل بالشهادة في خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده فخطط للانتقام منه، فقام بإحضار كمية من سائل البنزين، وتوجه بها لمحل المجني عليه، وقام بسكب البنزين أسفل باب المحل وإضرام النيران به، مما أدى لاحتراق محتويات المحل بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.