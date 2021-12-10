الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة «الغوص والأنشطة البحرية» تحدد 19 ديسمبر لعقد جمعيتها العمومية

الغوص
الغوص

حددت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية اليوم موعد جمعيتها العمومية من خلال منشور رسمي وزع على أعضائها.

وطالبت الغرفة في خطابها رسميا حضور جميع أعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية اجتماعات الجمعية العمومية العادية للغرفة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، الأحد ١٩ ديسمبر بأحد فنادق مدينة الغردقة.

وأوضحت الغرفة أنه في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الأقل، يؤجل الاجتماع ليعقد في تمام الساعة 7 مساءً في ذات اليوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ وبذات المكان، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء.

وأضافت الغرفة أنه حرصًا من وزارة السياحة والآثار والغرفة على إجراءات تنظيم الاجتماع واتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم أو التكدس، يجب على من يرغب في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التسجيل المُسبق من خلال الرابط المحدد لذلك، علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو الساعة الثانية عشرة ظُهر يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021.

وسيتم مشاركة التقارير السنوية للغرفة عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مرفق بها الموازنات التقديرية والمراكز المالية للعلم والاطلاع.

غرفة الغوص غرفة الغوص اليوم سياحة الغوص والأنشطة البحرية فنادق مدينة الغردقة وزارة السياحة

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