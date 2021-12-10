الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، كما طالبت باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها، كما قررت عرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.

ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر البودر، واعترف المتهم بالاتجار فى المضبوطات، وأرشد عن عاطل يتحصل منه على المخدر، وجار تكثيف التحريات لضبطه.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وممارسة نشاطه في عدة مناطق بأنحاء المحافظة.

وعقب رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من الإيقاع به وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر البودرة، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمخدر، وكشف عن هوية المتهم بالتحصل منه على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حبس عاطل المواد المخدرة الجيزة تحريات

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