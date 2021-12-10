الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الصناعات: معرض القاهرة الدولي للأخشاب يحرك عجلة المبيعات

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

قال المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن معرض القاهرة الدولي للأخشاب Cairo wood show، يحقق هدف مهم تسعي له الدولة والصناعة المصرية بوجه الخصوص نحو تعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي، وتوطين الصناعة المصرية والتعرف على الحديث في كل ما يتعلق بصناعة الأثاث، كما أن وجوده خلال هذه الفترة ، يعزز من فرص دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحريك عجلة المبيعات في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض أمس الخميس، في نسخته السادسة ، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر 2021 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والذي يقام تحت رعاية الغرفة ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة  48 شركة محلية وأجنبية، علاوة  على 600 ماركة عالمية تمثل 150 شركة من 70 دولة.

وأضاف حلمي، أن المعرض يمثل فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيت سيتم خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث؛ مما يعزز من فرص استفادة الموزعين.

وأوضح أن استمرارية هذا المعرض بشكل سنوي وإقامته في مصر سيحقق أكثر من هدف سواء للصناعة والصناع من خلال توفير أحدث ما توصل إليه العالم من تكنولوجيا ماكينات الأثاث والمدخلات والخامات، كما أنه سيوفر كافة المعلومات والبيانات لكل من يعمل بالقطاع.

يذكر  أن المعرض متخصص في استعراض الشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية وعرض التكنولوجيا الحديثة لتعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم أن رعايتها للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع علي الزيارة أو المشاركة بالمعرض كعارضين او زائرين  لأن المعرض فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي.

وأكدت أنها تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون و تشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف على الخامات و الماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها ، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتواجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة .

كما  تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات للمشاركة بالمعرض لأنه الجهة المنوطة بالخدمات المالية و الغير مالية التي تقدم للقطاعات الصناعية و خاصة أن المعرض يضم عارضين وزائرين مصنعين يمكن لهم الاستفادة من معرفة الخدمات التي يقدمها الجهاز.

وفي سياق متصل قامت الغرفة بدعوة الغرف الصناعية الأخرى التي تأتى منتجات صناعها ضمن الصناعات المغذية لصناعة الأثاث بزيارة المعرض ومنها (غرفة صناعة الهندسية – مواد البناء – الكيماوية – الجلود – المنسوجات) وذلك لتعميق الصناعة المحلية.

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