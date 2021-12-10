الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تأجيل زيارة الأنبا أنجيلوس رئيس أساقفة لندن  لأستراليا المقرر لها غداً السبت

كنيسة
كنيسة

قرر الأنبا أنجيلوس رئيس أساقفة  لندن، تأجيل زيارته المرتقبة لأستراليا كنائب بابوي لإيبارشية سيدنى وتوابعها والمقرر لها  غداً السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري .

وكشف الأنبا أنجيلوس أسقف لندن ، النائب البابوى للمملكة المتحدة وإيبارشية سيدنى وتوابعها، في بيان له عن الظروف التى أدت إلى اتخاذ القرار الذى وصفه " بالقرار الصعب " بتأجيل زيارته لأستراليا بناءً على نصائح قدمت له من عدة جهات بعدم السفر، للتخوف من إغلاق الحدود الدولية مجدداً جراء انتشار فيروس كورونا والقيود التي تفرضها الدول وقواعد الحجر الصحي.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهى ليلة عيد الميلاد، 7 يناير المقبل.

- صوم الميلاد 

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة. و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني. 

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة. 

فيروس كورونا الكنيسة القبطية إيبارشية سيدني ليلة عيد الميلاد العقيدة المسيحية انتشار فيروس كورونا

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