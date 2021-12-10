أهمها إطلاق مشروع التحول الرقمي.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٦٨، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الملخص الأسبوعي إلى استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة، والدكتورة حنان بلخى مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، والوفد المرافق لهما؛ لمناقشة سبل دعم جهود الدولة المصرية في خططها لمقاومة مضادات الميكروبات، فضلا عن بروتوكول التعاون الذي شهده وزيرا الزراعة والقوى العاملة، في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي “صغار الصيادين والمزارعين”.

كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الالكترونية، كما افتتح وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية، المجزر النصف آلي بشبشير الحصة بطنطا بتكلفة 53 مليون جنيه، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا يلخص أهم ما تم خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى دولة المجر، خلال الفترة من 1-3 ديسمبر الجاري، كما اعلن مركز البحوث الزراعية تنفيذ (170) مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي في عدد (22) محافظة على مستوى الجمهورية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، بحث الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنسق الوطني لمشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، و”ميريام فرنادو” مديرة المشروع، مع الدكتور عبدالله سيد عميد كلية الزراعة بجامعة بني سويف، والدكتور ممتاز محمد عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات على رأسها دعم ريادة الأعمال، والأبحاث العلمية الزراعية، كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٤ ألف فدان.

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، لشباب الباحثين، بعنوان "الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوي البطاطس من الأمراض الفيروسية"، كما ينظم برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة، تحت عنوان "أهم امراض الأمراض التى تصيب محصولي القمح والشعير والطرق المثلى للمكافحة"، بقاعة قطاع الإنتاج، خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ ديسمبر الجاري.

كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل بعنوان "تعزيز متطلبات سلامة الغذاء فى سلاسل القيمة الزراعية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية "FAO"، كما أعلن المعمل أن إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع، بلغت ٦٠٠٠ عينة.

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى أن مديريات الطب البيطري قد شنت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 10 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، القاهرة، دمياط، المنوفية، جنوب سيناء، قنا، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية)، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 266 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر وتم رصد 117 مركزا مخالفا، كما تم الإعلان عن تحصين ٤.٩ مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بداية من 16 نوفمبر الماضي.

وشملت أنشطة الوزارة هذا الأسبوع أيضا تنظيم برنامج تدريبيى بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بعنوان “تكنولوجيا السكر وبدائله” لقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، فضلا عن تنفيذ مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عددا من الفعاليات فى مدينة الطور من خلال برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف، والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.