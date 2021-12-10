مسؤول إيرانى: لا يمكن للغرب التحدث إلى إيران بلغة القوة

شدد عضو هيئة رئاسة اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، نصر الله بجمانفر، على أن الغرب لا يمكنه التحدث مع إيران بـ"لغة القوة"، مؤكدا أن تهديد طهران "سيكون مكلفا لهم".

وقال نصر الله بجمانفر: "على الرغم من ادعاءاتهم، فإن الغرب يواجه أزمة حادة، وبالتالي لا يمكنه التحدث إلى إيران بلغة القوة. من استخدم معنا لغة القوة تلقوا لكمات قوية من إيران ويعرفون جيداً أن تهديد إيران سيكون مكلفاً بالنسبة لهم".

وأضاف: "لن نعطل الشؤون الداخلية للبلد بسبب المفاوضات، وإلى جانب متابعة التفاوض، سنواصل علاقاتنا مع بقية دول العالم وهذا الأمر يلعب دورا مهما في إفشال العقوبات والالتفاف عليها. يجب أن نواصل إفشال العقوبات".

واستطرد: "ليعلم الغرب أن إيران لن تستمر إلى الأبد في المفاوضات إن لم تعود إليها بالفائدة.. سنستمر بالمشاركة في المفاوضات شريطة أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على الشعب الإيراني وأن ترفع جميع العقوبات".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 78 حالة وفاة و 3228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و147 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 130524 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و950 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

يذكر أنه ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف فى وضع فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، ما زال مرتفعًا نسبيًا، بسبب سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنًا كبيرًا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.