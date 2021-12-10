وزير التموين: نهدف إلى زيادة كفاءة الدعم وفاعليته

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن هدف الوزارة هو زيادة كفاءة الدعم وفاعليته وتقديم خدمة جيدة للجمهور.



وأضاف وزير التموين، في مقابلة مع الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج " كلمة السر" عبر فضائية "صدى البلد"، أن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، وهي سلع هامة للمواطنين.



وأكد وزير التموين أن هناك فاقدا في الخبز، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الفاقد يأتي لأن الدعم العيني الذي يتم تقديمه أقل كفاءة من الدعم النقدي.



وكشف وزير التموين علي المصيلحي، أن الوزارة تمكنت من ضبط مئات المخالفات يوميا بشأن الممارسات الخاطئة للشركات غير المرخصة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السوق السوداء لم تعد متواجدة بنسبة 85%.



وأشار إلى أن قلة المعروض من أهم الأسباب التي كانت تسبب أزمة السوق السوداء، لذلك واجهتها الوزارة عبر الإتاحة لكافة السلع، بالإضافة إلى رفع كفاءة منافذ التوزيع وامتصاص الصدمات الخارجية عبر تحقيق معادلة السعر العادل.



وتوقع وزير التموين انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الوزارة تقوم بتوفير اللحم السوداني بأسعار تصل من 90 إلى 95 جنيها للكيلو جرام، بينما وصل سعر اللحم البلدي إلى 120 جنيها.



وفي وقت سابق، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (‏العامة - المصرية) على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها.

وأضاف الدكتور على المصيلحي- وزير ‏التموين والتجارة الداخلية - أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يتواجد بها ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

وأوضح الدكتور على المصيلحي أنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏