«يلا نتجمع كلنا فى مصر».. مبادرة لدعم حركة السياحة العربية الوافدة

أطلقت عزة عباس، أحد مؤسسى الجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب، مبادرة “يلا نتجمع كلنا فى مصر” وذلك لتشجيع حركة السياحة العربية الوافدة لمصر ودعم حركة السياحة العربية بين كافة الدول العربية، موضحة أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بالدول العربية.

وأشارت عباس، على هامش الصالون السياحى الثالث الذى نظمته الجمعية بحضور عدد من صناع السياحة والطيران لمناقشة أوضاع السياحة والسفر والحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إلى أن السياحة الدولية بين الدول الأوربية وبعضها تمثل ما يقرب من 80 % من الحركة السياحية الوافدة إليها، موضحة أن دعم حركة السياحية بين الدول العربية وبعضها سينعش الحركة بكافة، كما أن حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر تمثل 20%.

وأوضحت عباس أنه يتم التحضير إلى إقامة ليالٍ مصرية بعدد من الدول العربية لزيادة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر.

وأضافت الدكتورة نشوى الشريف، عميد معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق، أن دعم السياحة الميسرة لذوى الهمم من ذوى القدرات الخاصة باستطاعتها أن تأتى بأعداد كبيرة من السائحين لمصر فى حالة تجهيز البنية التحتية لاستقبالهم واستخدام الوسائل المساعدة بالمنشآت السياحية والفندقية لتسهيل حركتهم ومنع إعاقتهم.

وأشارت الشريف إلى أن ذوى الهمم لا يسافرون بمفردهم فيسافر مع أحد ذويهم أو أصدقائهم الأمر الذى سيأتى بأعداد سياحية كبيرة منهم، فما يقرب من نحو 15 % من سكان العالم من ذوى القدرات الخاصة، فهم شريحة كبيرة لا يمكن إغفالهم، ولكن لابد من التوجه إليهم ببرامج سياحية وأماكن مؤهلة حتى يستمتعوا بوقتهم.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على إتاحة جميع المناطق والمتاحف الأثرية لذوي القدرات الخاصة، حيث يتم توفير كافة السُبل اللازمة لإتاحة زيارة مريحة لهم.