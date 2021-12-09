خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2021، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن كافة كيفية تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي في جميع محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواعيد دفع قيمة الفواتير المستحقة لشهر ديسمبر الجاري، وذلك من خلال شركة الخدمات البترولية، في إطار خطة التوسع في استخدامات الغاز بمختلف المدن المصرية.



خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2021

وأعلنت شركة الخدمات البترولية بتروريد ، بعد ارتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن جميع خطوات تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة المنزلية والتجارية.

وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركة الخدمات البترولية، بتوفير خدمات توصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل في جميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة الحكومة لزيادة استخدامات الغاز الطبيعي بدلا من غاز البوتاجاز.

طرق الاستعلام وتسجيل قراءة العداد

كذلك وفرت شركة الخدمات البترولية، طرق الاستعلام وتسجيل قراءة العداد ودفع الفواتير المستحقة من خلال عدة طرق إلكترونية.



رابط التسجيل قراء عداد الغاز المنزلي



بالإضافة إلى ذلك، اتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركة الخدمات البترولية، طرق الاستعلام وتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر الحالي، لجميع المشتركين بكافة المحافظات.

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في النهاية، أعلنت شركة الخدمات البترولية، عن جميع خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، عبر عدة خطوات بسيطة:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2021 على موقع بتروتريد

أولا.. الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات البترولية لقراءة عداد الغاز الطبيعي (من هنا).

ويتم الضغط على تسجيل قراءة العداد، واختيار المحافظة المقيم بها والمنطقة التابع لها.

وايضا إدخال كافة البيانات المطلوبة، تتضمن رقم العمارة والشقة السكنية، والرقم الفرعي الموجود في إيصال فاتورة الغاز المنزلي السابق.

كما يتم كتابة الأرقام الظاهرة في الصندوق الأسود على الشاشة، ثم الضغط على تسجيل القراءة.

وكذلك يتم الانتظار حتى ظهور رسالة تسجيل القراءة.