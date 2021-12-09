خالد فودة يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بقصر ثقافة شرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم تحت شعار «قادرون باختلاف» على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ وشارك في تنظيمها بالتعاون مع المحافظة، مديريات الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الاوقاف، وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ، وممثلي المجتمع المدني، وأهالي ذوي الهمم.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وما تيسر من الذكر الحكيم تلاوة محمد عبدالجليل من ذوي الهمم، وعروض للفنون الشعبية، وعرض الساحر، وقدمت الموهبة أروى محمد صالح عددًا من الأغاني الوطنية، وشارك الأطفال ذوي الهمم بعدد من الفقرات الفنية منها رقت عيناي شوقاً بلغة الاشارة طلبة مدرسة الصم والبكم بطور سيناء، وعلمتنا مدرستنا المدرسة الفكرية بطور سيناء، ومسرحية حنان الأم لذوي الهمم، ومسرحية ملك عجوز دمج ذوي الهمم وأسوياء، والعديد من الفقرات الاستعراضية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، إنه حرص على إقامة هذه الاحتفالية لإدخال روح البهجة والسرور على أبنائه من ذوي الهمم، وتكريمًا لهم في يوم عيدهم، تزامنًا مع احتفال العالم بهم في شهر ديسمبر من كل عام.

وأوضح المحافظ أن الهدف من الاحتفال بذوي الهمم يعد تأكيدًا لنشر مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والإصرار على أننا جميعًا قادرون ولكن باختلاف وأن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتحتاج للدمج وانخراط فيه.

لافتاً إلى أن أبناء مصر من ذوي الهمم أبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

وفي نهاية الحفل، قدم المحافظ هدايا للطلاب والطالبات وشهادات تقدير ومكافأت مالية من ذوي الهمم وقام بتكريم المتميزين في المجالات المختلفة الثقافية والرياضية والتمثيل والغناء والإنشاد الديني، ووجبة غذاء، بالإضافة لدعوتهم جميعًا لمشاهدة عرض الدولفين بشرم الشيخ.

وتفقد المحافظ معرض الرسومات المقام على هامش الاحتفالية، مشيدًا بأعمال ذوي الهمم ومواهبهم المتميزة.