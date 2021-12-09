كيف ظهرت «دوقة كامبريدج» في أول حفل موسيقي ملكي لها؟ (صور)

تألقت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، الأربعاء، في أول حفل موسيقي ملكي لها، بمناسبة عيد الميلاد، حيث ارتدت ملابس احتفالية حمراء اللون، ونسقت معها مجوهرات أنيقة.

إطلالة كيت ميدلتون

دوقة كامبريدج، حضرت لكنيسة “Westminster Abbey”، مرتديًة معطف من الصوف الأحمر، من تصميم إحدى العلامات البريطانية المفضلة لها، كاثرين ووكر، وفقًا لمجلة “Vogue”.

وجاء المظهر احتفالي، حيث امتاز تصميم المعطف بفيونكة أنيقة، وحافظت كيت على تناسق اللون الأحمر مع حذائها الذي جاء بنفس اللون.

وأضافت كيت لمستها أكثر، حين ارتدت مع المعطف زوج من الأقراط المرصعة بالياقوت والألماس من مجموعة الملكة الخاصة.

إطلالة الأمير ويليام

فيما تألق الأمير ويليام ، الذي وقف إلى جانب زوجته لدعمها في ليلتها الكبيرة، بأسلوب احتفالي خاص، حيث ارتدى بدلة أنيقة، سوداء اللون برابطة عنق حمراء زاهية.

لم يكن الأمير وليم الوحيد الذي حضر الحفل، فقد حضر عددًا من أفراد العائلة الملكية، الذين انضموا إلى دوق ودوقة كامبريدج، وهم الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس وزارا ومارك تيندال.

كما شارك في الحفل غددًا من المتطوعين بالعمل الخيري والمدرسين والعاملين بالطوارئ أثناء وباء كورونا.

كما حضر الحفل أشقاء كيت ميدلتون، وهم بيبا وجيمس ميدلتون، وكذلك والدتها كارول، والتي شهدت عروضًا موسيقية من إيلي جولدينغ وليونا لويس وتوم ووكر.

حفل عيد الميلاد

وقالت دوقة كامبريدج، خلال الأمسية: "عيد الميلاد هو الوقت الذي يمكننا فيه التفكير في الماضي، والاستماع مع بعضنا البعض، والتركيز على العلاقات التي تغذينا وتبني قدرتنا على الصمود، حتى نتمكن من التطلع إلى مستقبل مشترك أكثر إشراقًا".

وأضافت كيت: "آمل أن تخلق هذه الخدمة لحظة هامة للقيام بذلك معًا، خلال الساعة القادمة سنحتفل بقوة هذا الوقت من العام، وأتمنى لكم كل التوفيق للعام المقبل".