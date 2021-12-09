الخارجية الأمريكية تهدد بعواقب وخيمة ضد معرقلى الانتخابات فى ليبيا

أكدت المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية كارين ساسهارا، الخميس، دعم بلادها لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وقالت ساسهارا في كلمة لها أمام الكونجرس بشأن ليبيا، إن هناك عواقب "وخيمة" ستفرض على معرقلي العملية الانتخابية في ليبيا، مشددة على أن الانتخابات الليبية مهمة لتَشكيل حكومة تتولى محاسبة مجرمي الحرب.

وأوضحت المسؤولة بالخارجية الأمريكية أن الحكومة الجديدة ستساهم في إخراج المرتزقة وتحد من التوسع الروسي بليبيا.

واشنطن تحذر من عرقلة الانتخابات

وفي وقت سابق اليوم هنأت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة مؤكدة دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة.

أضاف البيان "أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. وأود أن ألفت الانتباه بشكل خاص إلى هذه الكلمات من رسالة وداعه".

وحذرت السفارة من الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعَرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع.

دعم المطارات الليبية لمواجهة الإرهاب

على جانب آخر، أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن مشاركة مسؤولى أمن المطارات من جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة بين 28 نوفمبر و7 ديسمبر الجاري في تدريب قدمته الولايات المتحدة لتحسين عمليات الفحص لمنع الإرهابيين والمواد غير المشروعة من العبور عبر ليبيا.

وأوضحت السفارة أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أطلق البرنامج في 2018 لتدريب موظفين من خمسة مطارات دولية عبر المناطق الرئيسية الثلاث في ليبيا.

أشار البيان إلى أن البرنامج يعزز قدرات أمن المطارات في ليبيا لتلبية معايير منظمة الطيران المدنى الدولى إيكاو - ICAO.

وأكد مسؤول السفارة عدنان ميثاني، الذي انضم إلى المجموعة يوم الثلاثاء ، أن "هذا البرنامج جزء مهم من جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون السياسي والأمني ​​ومكافحة الإرهاب مع شركائنا الليبيين.