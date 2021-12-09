رئيس الوزراء البريطانى وزوجته يرزقان بمولودهما الثانى

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن زوجة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وضعت طفلهما الثاني، والسابع لـ"جونسون".

وذكرت الصحيفة، أن الزوجين توجها لمستشفى بوسط لندن صباح اليوم، وذلك بعد ساعتين من وصول أفراد الشرطة لتأمين الموقع.

ووضعت كاري "المولودة" بعد ساعات من وصولها إلى المستشفى، وتعد الطفلة المولودة، الشقيقة الصغرى لابن جونسون وكاري الأول "ويلف"، الذي وُلد في أبريل عام 2020.

وقالت متحدثة باسم الزوجين: "إن رئيس الوزراء وزوجته يعلنان بسعادة مولد طفلة سليمة صحيًا في مستشفى لندن في وقت مبكر من اليوم، والأم والطفلة بصحة جيدة.. والزوجان يرغبان في تقديم الشكر لطاقم الرعاية الصحية على رعايتهما ودعمهما".

وكان جونسون قد اعترف، في سبتمبر الماضي، أنه أب لستة أبناء بعد أعوام من التكهنات.

وقال جونسون، في حوار مع شبكة "إن بي سي" في أثناء رحلة في نيويورك، إن لديه ستة أطفال من ثلاث علاقات مختلفة، ولدى "جونسون" الآن طفلان من زوجته الثالثة كاري، وأربعة أبناء من زوجته الثانية "مارينا ويلير"، كما أن لديه ابنة من علاقة مع الصحفية هيلين ماسنتيري عام 2009.