الرئاسي الليبي يبحث معالجة قوائم تشابه الأسماء مع سفير تونس

استقبل عضو المجلس الرئاسي الليبيى، عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، الذي نقل تحيات الرئيس التونسي، قيس سعيد للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

وبحث عضو المجلس الرئاسي الليبيي مع السفير، معالجة مسألة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية،بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات.

وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبيى على ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والأعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلا.