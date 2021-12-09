«مش مستنى اسمى يُذكر».. شقيق ياسمين عبدالعزيز يرد على تجاهله بعد حلقة «معكم»

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل بعد إذاعة حلقتها أمس، في برنامج معكم منى الشاذلي، والذي تحدثت خلاله عمن كانوا بجانبها دون أن تذكر شقيقها وائل عبدالعزيز.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مش مستني اسمي يُذكر في شيء فعلًا، وأنا طول عمري بعمل واجبي كأخ، ولا مستني تقدير لأن ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجة بيني وبين ياسمين.. إحنا زي الفل".

وأضاف: "أنا ١٧ سنة بشتغل، وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابة بينا إلا مؤخرًا بعد نجاح مسلسل ليا في ٢٠١٧، وهي اللي نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده أنا مبسوط وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا.. أرجوا من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وأنا أركز في شغلي لأني أهملت في حق نفسي".



وتصدر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند جوجل، بعد ظهورها بالأمس في برنامج معكم منى الشاذلي، على فضائية سي بي سي، وذلك لأول مرة بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال اللقاء، ذكرت ياسمين أن شقيقها شادي، وزوجها وابنتها كانوا معها دائمًا ولم يتركوها، ولم تلبث سوى دقائق، وقام شقيقها وائل عبدالعزيز، بنشر صورة له بجانب شخص آخر، قائلًا بأنها تم التقاطها في المستشفى.

وعلق وائل عبدالعزيز على الصورة قائلًا: "قاعدة المستشفى شهر كامل مش مهم.. أنا أصلًا مش مهم.. المهم إنك قومتي بالسلامة واطمنت عليكي"، وذلك في إشارة لعتابه لها أنها لم تذكره خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، وبعد مرور دقائق قام بحذف البوست.

وقالت ياسمين عبدالعزيز، إنها اعتادت على ألم هذا المرض وكانت تذهب لإجراء العملية وتعود إلى المنزل دون أن تُشعر من حولها بأي شيء وظلت هكذا طوال هذه السنوات، وأشارت إلى أن هذه المرة توجهت لإجراء الجراحة بعدما أبرمت اتفاقًا مع طبيبها، وأخبرها أنها ستظل في المستشفى ليومين أو ثلاثة، وأن العملية تستغرق ثلاث ساعات فقط.

بعد إجراء العملية بدأ الألم يشتد عليها حسبما وصفت، ولم يتعامل أحد باهتمام مع الأمر حتى استمر الأمر لأيام واكتشف الطبيب حدوث ثقب في القولون وتسمم في الدم وأنه لابد من إجراء جراحة عاجلة وإلا ستنتهي حياتها.