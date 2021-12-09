الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية» تتبرأ من معلم «حفل السنتر»

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

عقبت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلم يعمل بأحد مراكز الدروس الخصوصية، وتضمن الفيديو المعلم يجمع طلابه في حفل بإحدى القاعات.

وأوضحت خلال بيان اليوم، أن المعلم لا ينتمي للمعلمين الذين يعملون بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وفق قواعد البيانات الخاصة بالعاملين بتعليم الإسكندرية، وتم تحديد صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي يقوم بنشر مواعيد عمله من خلالها وكذلك الأماكن التي يعمل بها، وأن أحداث الفيديو كانت في حفل بإحدى القاعات خارج نطاق الإسكندرية.

ويؤكد تعليم الإسكندرية أنه تم غلق وتشميع العديد من السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتعاون مع الأحياء وكل الأجهزة التنفيذية والمعنية، كما تم التواصل مع الحي الذي يقع السنتر في دائرته لتنفيذ الغلق للمركز بشكل فوري.

وفي سياق آخر انتظمت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، اليوم الخميس، عقب انتهاء الطقس السيئ على المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كل شكاوى المواطنين.

وكان قد أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

مديرية التربية والتعليم الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي حفل فيسبوك

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