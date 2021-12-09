وكيل التعليم بالوادي الجديد يفتتح معرض التربية الفنية

افتتح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، معرض التربية الفنية والمنفذ على هامش ورشة عمل جرى تنفيذها لمعلمي التربية الفنية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، وتوجيه عام التربية الفنية.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير إدارة التدريب وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية.

وأوضح الدكتور جمال أن الورشة استمرت لمدة 3 أيام واستهدفت معلمى التربية الفنية وتهدف إلى تدريب وتنمية مهارات معلمى التربية الفنية واستحداث أساليب مبتكرة للأعمال الفنية وتبادل الخبرات والأفكار والآراء بين المعلمين والربط بين النظرية والتطبيق .

وفى نفس السياق جرى تطبيق أساليب حديثة إبداعية تواكب التطور التكنولوجى إستعدادا لإنطلاق مسابقة أفضل تصميم فنى لـ(نتيجة العام الجديد 2022) والمستهدف منها فئة المعلمين وطلاب المدارس.

وأكد على ضرورة نقل الخبرات للطلاب والاهتمام بتنمية أفكارهم وآرائهم وإتاحة الفرص أمامهم وتحفيزهم للإبداع والابتكار.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالورشة وما شهده المعرض من مشغولات فنية معبرة والتى ظهر بها التوظيف المناسب للخامات والأدوات واختيار الألوان.

وفي الختام، كرم الدكتور جمال جميع المشاركين بالورشة تشجيعًا وتحفيزًا لما شهده من تميز وإبداع والعمل الجماعى الذى ظهر بصورة مشرفة.