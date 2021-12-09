عرض مسرحية «مركز شباب القلب» لنجوم مسرح مصر.. غدًا

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "مركز شباب القلب".

مسرحية مركز شباب القلب

أحداث المسرحية

مسرحية "مركز شباب القلب"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل احدي مراكز الرياضة التي تتعامل بصورة غير محترفة مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

مسرحية مركز شباب القلب

أبطال مسرحية مركز شباب القلب

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

مسرحية مركز شباب القلب

موعد عرض مسرحية مركز شباب القلب

تُعرض مسرحية "مركز شباب القلب" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 10 ديسمبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.

على جانب آخر شارك الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر في موسم الرياض من خلال مسرحية “ شمسية وأربع كراسي”.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، و معه تبدأ حالة من الصراعات، و لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

مسرحية شمسية وأربع كراسي من بطولة محمد أسامة، أوس أوس، و محمد عبد الرحمن و محمد أنور وميريهان حسين، بجانب عدد كبير من الوجوه الجديدة ومن إخراج أشرف عبدالباقي.