«الإحصاء»: التضخم الشهري يسجل صفر% واستقرار المستوى العام لأسعار نوفمبر 2021

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الاستقرار إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابلها انخفاض في بنود أخرى، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%).



وعن التغير في شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021 أوضح الجهاز ما يلي:



1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (0.8%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%).

• انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%).

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%).

وأشار الجهاز إلى أن هذا يأتي هذا بالرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع كالتالي:

• مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%).

4- سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.2%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.1%).