الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل بمخزن أدوات منزلية فى أسيوط

حريق منزل بمنطقة
حريق منزل بمنطقة القيسارية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قوات الإنقاذ ورجال حي غرب أسيوط من السيطرة علي حريق هائل بمخزن أدوات منزلية ومفروشات بشارع بورسعيد "القيسارية" قبل انتشار النيران إلى بقية المنطقة وجاري حصر الخسائر والتلفيات.
 

كان قد تلقي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق هائل بمنطقة القيسارية وأمر بسرعة توجه القوات إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران قبل انتشارها خاصة وأن منطقة القيسارية هي منطقة تجارية.

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حريق  منزل بمنطقة القيسارية


وقال محمد بشير رئيس حي غرب إن هناك حملات مرورية مستميرة بشكل دائم على نطاق الحي وتم رصد بنشوب حريق في محلات مفروشات وأدوات منزلية ومخزن.
 

وأضاف بشير أنه تم التنسيق الفوري مع قوات الحماية المدنية والتي قامت بالدفع بـ ٦ سيارات إطفاء وجميع قيادات الدفاع المدني واستمرت عمليه الإطفاء والتبريد لمدة ساعتين حتى تم السيطرة على النيران وإخمادها.
 

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حريق  منزل بمنطقة القيسارية

وانتقل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى موقع البلاغ وتابع عمليات الإطفاء والتبريد والتأكد من عدم وجود مصابين من المواطنين أو قوات الدفاع المدني وأكد على الدور الفعال لرجال الحماية المدنية في عملية الإطفاء والتوجه السريع لموقع البلاغ.

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حريق  منزل بمنطقة القيسارية


وأشار بشير إلى التفاعل المباشر والسريع مع الازمه من قبل رجال حي غرب أسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس الحي وعبدالرحمن القرن مدير الأزمات وكريم فؤاد الادارة الهندسية والتواصل السريع مع مسؤلي الكهرباء والمياه والغاز لفصل المرافق علي الموقع ليتمكن رجال الدفاع المدني من أداء دورهم وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وإزالة العوائق بالشوارع حتي تتمكن سيارات الاطفال من اداء عملها.

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حريق  منزل بمنطقة القيسارية


وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال السيطرة على الحريق  بشارع بورسعيد بحى غرب دون أية خسائر في الأرواحة ورافقه خلال الجولة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفة اسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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حريق  منزل بمنطقة القيسارية

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى غرب بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحريق وكتابة تقرير مفصل بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق لمنع تكرار تلك الحرائق مستقبلا.

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حريق  منزل بمنطقة القيسارية
اسيوط حريق محافظة الغاز الحماية المدنية وزارة الأوقاف اجراءات الأوقاف غرفة عمليات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الدفاع المدني

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وائل لطفي

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