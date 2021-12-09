«الدور الغنائى المصرى» محور صالون مقامات.. الليلة

يستضيف قصر الأمير بشتاك ــ بيت الغناء الغربي ــ بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات، "صالون مقامات بيت الغناء العربي"، والذي يقام بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، حيث يناقش الصالون "الدور الغنائي المصري .. مائة عام من العزلة".

يحاضر في الصالون الناقد الفني دكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقي الشعبية بأكاديمية الفنون، وحديث حول " الدور" الغنائي وأسباب اختفائه من على الساحة الفنية.

يتخلل فقرات الصالون، فواصل فنية موسيقية، تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مازن دارز ومجموعة من الأغنيات من بينها: أمتى الزمان"، "الدوامة"، "حب إية"، "وحياة عينيك"، أداء المطربين: سعاد عادل، أحمد محسن، عبد الرحمن فرغلي.

صالون مقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وإعداد الدكتورة إيناس جلال الدين.

عرض الفيلم الهندي "ثلاثة" بسينما الهناجر

في سياق متصل، تستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا، بمقرها الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء نفس اليوم، ليلة جديدة من ليالي نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر الفليم الهندي " ثلاثة" (Te3n ) .

الفيلم من إنتاج عام 2016 ، ومن بطولة أميتاب باتشان، نواز الدين صديقي، فيديا بالان، ومن إخراج ريبهو داسجوبتا.

وتدور أحداث فيلم "ثلاثة"، في قالب من التشويق والإثارة، حيث يقرر جد أحد الأطفال المختفين بالتعاون مع ضابط شرطة وكاهن في البحث عن الطفل.

الفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري



وفي الثامنة مساء اليوم الخميس، يتجدد لقاء جمهور مركز إبداع قبة الغوري، مع حفل جديد تقدمه الفرقة القومية للفنون الشعبية، ويقام الحفل بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في إطار فلسفة مركز إبداع قبة الغوري في الحفاظ علي شخصية مصر التراثية.

وتقدم الفرقة أجمل وأروع تابلوهاتها الراقصة التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى والعربى منها: "الموشح، العصايا٬ أم الخلول، البمبوطية، فتوات قبلى، التنورة، الحصان٬ الأغانى، الغوزاى، الحجالة٬ الدبكة"، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبو وعشاق فن الفنون الشعبية.

يشار إلي أن الفرقة تتبنى منذ تأسيسها عام 1960 فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي بتعبيراتها الحركية وملابسها وإكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته، ويعد من أشهر رواد الفرقة: المصممين كمال نعيم، وحسن خليل.